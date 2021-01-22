В Кировской области 134 работника соцслужб вакцинировались от COVID-19

Кировчан продолжают вакцинировать от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области продолжается вакцинация от коронавируса. На данный момент привиты 134 сотрудника соцслужб. Информацию сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас также начинают вакцинироваться от COVID-19 проживающие в кировских домах-интернатах. На минувшей неделе 30 уже подопечных привились от коронавируса, а своей очереди ожидают еще более 870 человек. В планах - начать вакцинацию сотрудников комплексных центров соцобслуживания, в особенности работающих с пожилыми людьми. Отделения дневного присмотра в этих организациях вскоре вновь начнут работу в прежнем режиме.

Напомним, в первую очередь от коронавируса будут прививаться работники медицинской, социальной и образовательной сфер, а также пациенты с хроническими заболеваниями и живущие в учреждениях соцобслуживания. Кировчане старше 60 лет также могут записаться на прививку. Сделать это можно, позвонив по единому номеру 122. Вскоре появится возможность записаться на вакцинацию через портал госуслуг.