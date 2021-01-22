Статистика по COVID-19 в Кировской области: на амбулаторном лечении находятся более девяти тысяч человек

За минувшие сутки врачи выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 22 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 210 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 1209 человек. Умерших от инфекции за последние сутки нет. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 258 человек.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3511 жителей области, у 3056 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2840 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 455 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 116 пациентов с коронавирусом, 21 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходит лечение 9718 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4302 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошли 608 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1723 раза.