Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Статистика по COVID-19 в Кировской области: на амбулаторном лечении находятся более девяти тысяч человек

В инфекционных стационарах остаются свыше 3500 пациентов
Ангелина Табрисова
КомментироватьОставить комментарий
За минувшие сутки врачи выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан.

За минувшие сутки врачи выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 22 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 210 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 1209 человек. Умерших от инфекции за последние сутки нет. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 258 человек.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3511 жителей области, у 3056 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2840 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 455 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 116 пациентов с коронавирусом, 21 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходит лечение 9718 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4302 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошли 608 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1723 раза.