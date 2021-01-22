В Кировской области возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП

В результате столкновения двух машин погибли три человека. Фото: vk.com/gibdd43

По факту смертельного ДТП в Санчурском районе возбудили уголовное дело. Виновным придется ответить за нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Информацию сообщает областное УМВД.

Напомним, вчера утром, 21 января, на 44 км трассы Яранск-Санчурск столкнулись «Мазда» и «Субару». В результате аварии погибли 56-летний водитель «Субару», его 54-летняя жена и 35-летняя пассажирка машины. От полученных травм они скончались на месте происшествия. Водитель второй иномарки, 30-летний мужчина, и его супруга получили травмы.

Сейчас назначен ряд необходимых экспертиз. Проводится расследование уголовного дела. Областная прокуратура также проводит проверку. Наказание по данной статье - до семи лет лишения свободы.