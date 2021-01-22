У кировчанки украли украшения из золота на 250 тысяч рублей

Потерпевшая обнаружила пропажу в шкатулке только 9 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию обратилась 58-летняя кировчанка с сообщением, что у нее украли более десятка украшений из золота (серьги, кольца, цепочки) на общую сумму более 250 тысяч рублей. Обнаружила пропажу она только 9 января, сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области

Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя - им оказался один из гостей потерпевшей. Кировчанина доставили в отдел полиции, 41-летний мужчина признался в совершении преступления. Часть похищенных украшений у него изъяли, часть он сдал в магазин.

Сейчас проводятся следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.