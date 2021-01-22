В Верхнекамском районе лесничий предстанет перед судом за служебный подлог

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнекамском районе осудят лесничего, обвиняемого в служебном подлоге. А все из-за того, что мужчина относился к своим особенностям довольно халатно. Информацию передает областной Следственный комитет.

В 2019-2020 годах лесничий Пещерского участкового лесничества Кирсинского лесничества отвел под вырубку деревьев на дрова несколько полос. После он выезжал на место работ и составлял акты осмотра участка и учета древесины, по факту их не осматривая. В официальные документы же мужчина вносил ложные сведения о количестве срубленных деревьев, их породном составе, а также, что вместе с ним на приемку выезжали люди, которым выделялись эти участки. Разумеется, за большинство из указанных рабочих он расписывался сам.

Свою вину лесничий (теперь уже бывший) признал. Уголовное дело с обвинительным заключением отправлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.