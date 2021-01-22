Кировская и Калужская области договорились сотрудничать в сфере туризма

Сейчас между регионами уже налажено прямое авиасообщение. Фото: kirovreg.ru

Киров и Калуга будут ездить друг к другу в гости для обмена опытом. На днях руководители центров развития данной отрасли подписали соглашения. По информации пресс-службы кировского правительства, калужане посетили наши края в рамках информационного тура.

Обе стороны хотят реализовывать совместные проекты и усилить межрегиональные контакты - особенно сейчас, после открытия прямого авиарейса между этими городами. Так, сейчас планируется проведение ответного визита туротрасли Кировской области в Калужскую. В свою очередь, новые партнеры заинтересовалась организацией школьных поездок в наш регион.

По словам гостей, в наших краях есть много объектов, привлекательных с туристической точки зрения - музеи, парки отдыха и развлечений, санатории. Кроме этого, калужан заинтересовал Детский космический центр. Он может стать ключевым фактором, который связывает регионы тематически - Калуга и Киров имеют точки соприкосновения в связи с именем К.Э. Циолковского.