В Кировской области пропал 14-летний подросток

Любую информацию о подростке волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112. Фото: vk.com/ornkirov

В Кирове и области ищут 14-летнего подростка. Константин Елкин пропал утром 21 января 2021 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

По данным волонтеров из ОРН «Первый», Константина Елкина разыскивают уже более суток: в четверг, 21 января, он вышел из дома в семь часов утра, после чего перестал выходить на связь. Близкие подростка обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего.

Приметы юноши:

• Рост - 160 см;

• Телосложение - худощавое;

• Волосы - русые, длинная челка;

• Глаза - серые.

В момент исчезновения был одет в темно-синий пуховик, темно-серые джинсы, черные кроссовки с розовыми вставками на белой подошве.

Любую информацию о подростке волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112.