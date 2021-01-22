Кировская «Родина» в домашнем матче уступила ульяновской «Волге»

В родных стенах «Родина» проведет следующий матч только 24 февраля против иркутской «Байкал-Энергии». Фото: vk.com/hcrodinakirov

20 января прошел домашний матч кировской «Родины» против команды из Ульяновска. Противостояние с «Волгой» состоялось в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.

Первая половина поединка завершилась ничейным счетом - 3:3. За «Родину» дублем отметился Станислав Исмагилов. И на 37 минуте Егор Шицко поразил ворота соперника.

В начале второй половины матча, благодаря удару Евгения Леухина с углового, кировчанам удалось выйти вперед. Уже спустя четыре минуты оппоненты сравняли счет. Еще одним забитым мячом за кировчан отметился Вячеслав Нелюбин. До последних минут матча подопечные Андрея Рушкина самоотверженно сражались за победу. Но все же уступили сопернику: встреча завершилась с итоговым счетом 5:6 в пользу команды из Ульяновска.

Несмотря на поражение «Родина» провела достойный поединок с обилием голов и стремлением к победе. В турнирной таблице наши спортсмены занимают 11 место. Сейчас команду ждет длительное выездное турне. В родных стенах «Родина» проведет следующий матч только 24 февраля против иркутской «Байкал-Энергии».

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