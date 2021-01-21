В Кирове на три часа перекроют Мелькомбинатовский проезд

На время взрыва последних зданий мелькомбината близлежащие дороги перекроют. Фото: Фото: vk.com/club194240331

В грядущую субботу вблизи кировского мелькомбината перекроют дорогу на несколько часов. Решение принято в связи с подрывом элеватора и комбицеха предприятия. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации. Соответствующее постановление уже подписано.

Ограничения выставят 23 января, и они коснутся как автомобилистов, так и пешеходов. Движение транспорта прекратится по Мелькомбинатовскому проезду и улице Пугачева (от Мелькомбинатовского проезда до Калинина) с 11.30 до 14.30. На этих же участках будет запрещена стоянка и остановка транспорта с 07.00 до 14.30.

На время перекрытия дорог также ограничат движение пешеходов по Мелькомбинатовскому проезду на участке от улицы Воровского до Пугачева.

Работы по подрыву здания осуществляет ООО «СпецТехВзрыв». Компании рекомендовали оградить место их проведения и расставить специальные дорожные знаки.

Напомним, сообщение о взрыве последних оставшихся зданий кировского мелькомбината появилось 15 января. Кировчан оповестят сигналами о начале и окончании работ.