Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в Санчурском районе

Надзорное ведомство устанавливает причины аварии. Фото: vk.com/gibdd43

Прокуратура Кировской области проводит проверку по факту смертельного ДТП в Санчурском районе. Информацию сообщает пресс-служба ведомства. На место происшествия выезжал заместитель районного прокурора.

Напомним, утром 21 января на 44 км трассы Яранск-Санчурск-граница с Республикой Марий Эл столкнулись две иномарки, «Мазда» и «Субару». В результате аварии водитель и два пассажира «Субару» погибли. Водитель и пассажир «Мазды» сильно пострадали.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства совершения аварии.