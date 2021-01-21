Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 21-22 января

В ночь с 20 на 21 января Киров очищали 166 единиц спецтехники. Фото: admkirov.ru

В областном центре подрядные организации продолжают вывозить снег с улиц города в ежедневном режиме. По данным мэрии, в ночь с 20 на 21 января Киров очищали 166 единиц спецтехники. Всего за указанный период на полигоны вывезены более 13,5 тысячи кубометров снежной массы.

На данный момент управление дорожной и парковой инфраструктуры сформировало график вывоза снега на 21-22 января. В ближайшие сутки планируют очистить 14 участков. На улицах, где будет работать спецтехника, заранее устанавливаются временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и до поздней ночи. Кировчан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.

График вывоза снега:

- ул. Мира;

- ул. Монтажников;

- ул. Кутшо;

- Октябрьский проспект (от Воровского до Профсоюзной);

- ул. Маклина (от Хлебозаводского проезда до Октябрьского проспекта);

- ул. Труда (от Ленина до Горбуновой);

- Октябрьский проспект (от Воровского до Комсомольской, нечетная сторона);

- пр. Строителей (от Московской до Воровского);

- ул. Щорса (от Производственной до Ульяновской, нечетная сторона);

- ул. Некрасова (от Октябрьского проспекта до ул. Ивана Попова);

- ул. Коммунистическая в Нововятском районе;

- ул. Красный Химик;

- ул. Тимирязева;

- ул. Спасская (от Володарского до Ленина).