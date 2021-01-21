Пошумели: за нарушение ночной тишины кировчане заплатили 580 тысяч рублей

В ночное время запрещено проводить хозяйственные или иные работы, если они создают излишний шум. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За излишний шум в ночное время кировчан оштрафовали на 580 тысяч рублей. В минувшем году рассмотрели 759 протоколов об административных нарушениях в «часы тишины». Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, «часы тишины» в Кировской области изменились, и теперь шуметь нельзя в период с 22.00 до 07.00. Так, не допускается громко разговаривать, петь, свистеть, включать музыку на повышенной громкости. Нарушением считается в том числе неоднократное срабатывание автосигнализации. Запрещено также в эти часы проведение хозяйственных работ и использование создающих шум механизмов в квартирах, нежилых помещениях или во дворе дома.

За нарушение предусмотрено наказание - предупреждение либо штраф. Так, физлица могут заплатить от одной до двух тысяч рублей, должностные лица - от четырех до восьми тысяч, а юрлица - от 40 до 80 тысяч. Право штрафовать за нарушение тишины и покоя в ночное время у сотрудников полиции появилось с апреля 2020 года.

Стоит отметить, что в законе есть ряд исключений: плач несовершеннолетних детей, ремонт в многоквартирных домах (если нужно ликвидировать или предотвратить аварию), а также шум от согласованных культурно-массовых мероприятий. Кроме того, в «часы тишины» можно проводить дорожные и сельскохозяйственные работы, а также вывозить мусор.