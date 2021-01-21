Кировчане смогут понаблюдать за пролетом Международной космической станции

МКС - один из самых ярких в небе объектов, созданных человеком. Фото: pixabay.com

Кировчане смогут увидеть в небе Международную космическую станцию. Зимний сезон видимых пролетов начинается с 21 января. Информация появилась в паблике «Любительская астрономия в Кирове».

МКС - один из самых ярких на небе объектов, созданных человеком. Если смотреть на нее невооруженным взглядом, то можно увидеть станцию как сияющую звезду. МКС довольно быстро перемещается с запада на восток. В этом сезоне кировчане смогут наблюдать объект по вечерам в течение двух недель.

Все видимые в Кировской области пролеты МКС расписаны здесь - с 21 января по 6 февраля 2021 года. Следующий сезон наступит уже в конце зимы.

СПРАВКА «КП»

МКС - пилотируемая орбитальная станция Земли, итог трудов 15 стран мира. На ее борту регулярно проводят научные эксперименты, благодаря которым наука и освоение космоса могут развиваться дальше. Международную космическую станцию вывели на орбиту в 1998 году. Завершит работу МКС в 2024 году.

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