Дистанционные мошенники попытались украсть у кировчанки миллион рублей

Мошенники убедили кировчанку перевести деньги на безопасные счета Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове 65-летняя женщина перевела дистанционным мошенникам 205 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, неизвестный представился пострадавшей сотрудником банка и предложил «отправить» деньги на безопасные счета.

После того, как горожанка перевела деньги, мошенник предложил ей также поступить и со средствами, которые она хранит на вкладах. Так, женщину уговорили снять деньги с книжки и перевести на надежный счет.

Пенсионерка уже отправилась в отделение банка, однако в это время ей позвонил сын. Он объяснил женщине, что ее обманули мошенники. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника.