В Верхнекамском районе 91-летняя пенсионерка погибла в пожаре в собственном доме

Пожар вспыхнул в одном из домов поселка Созимский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Верхнекамском районе пожар унес жизнь пенсионерки. Следком Кировской области проводит проверку по этому факту. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в поселке Созимский вечером 20 января. Пожар вспыхнул в одном из домов по улице Школьной. Спасатели, прибывшие на место происшествия, нашли тело 91-летней женщины - хозяйки дома. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправности отопительной печи.

Сейчас все обстоятельства трагедии устанавливаются, в том числе уточняются причины пожара. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.

По данным областного ГУ МЧС, в морозы увеличивается количество пожаров, причиной которых становятся неисправные печи и нарушение правил пожарной безопасности при их использовании. Кировчан просят быть бдительными и осторожными, не оставлять огонь без присмотра, следить за отопительными приборами и своевременно заделывать трещины и неполадки.