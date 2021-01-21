В Санчурском районе столкнулись две иномарки: погибли три человека

В результате столкновения погибли три человека и пострадали еще двое. Фото: vk.com/gibdd43

В Санчурском районе произошло смертельное ДТП: столкнулись две легковушки. В результате погибло несколько человек. Информацию передает областная ГИБДД.

Трагедия произошла 21 января в 08.50. На 44 км трассы Яранск-Санчурск-граница с Республикой Марий Эл столкнулись «Мазда» и «Субару». Удар был чрезвычайно сильным, одна из машин вспыхнула. В результате аварии погибли водитель и два пассажира «Сузуки». Водитель и пассажир «Мазды» получили травмы.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего уточняются.