В Кирове водитель «четырнадцатой» протаранил три встречные машины

Водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил столкновение со встречными автомобилями. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове в результате массового ДТП пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспеции.

Авария произошла в среду, 20 января, напротив дома №4 на улице Проезжей. По предварительной информации, 68-летний водитель «четырнадцатой» протаранил три встречные машины: Honda, Volkswagen Transporter, Lada Priora.

- В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки, на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.