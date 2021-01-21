Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки коронавирусом заразились 213 человек

В реанимации находятся 119 кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 21 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 213 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 1167 человек. Кроме того, накануне от COVID-19 скончался еще один житель нашего региона - по данным федерального оперштаба. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 258 человек.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3485 жителей области, у 3065 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2817 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 420 кировчанин диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 119 пациентов с коронавирусом, 21 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходит лечение 10625 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4464 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошли 600 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1681 раз.