В Фаленском районе уничтожили 5000 квадратных метров плодородной почвы

За незаконную добычу полезных ископаемых и нанесение ущерба природе виновным грозит уголовное наказание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Фаленском районе незаконно добывали полезные ископаемые. Ущерб, нанесенный природе, оценили в сумму свыше двух миллионов рублей. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Установлено, что преступление совершили в июле 2020 года около деревни Демаки Фаленского района. Некто, незаконно добывая на этом месте полезные ископаемые, уничтожил плодородную почву на площади более пяти тысяч квадратных метров. Ущерб оценили в 2,9 миллиона рублей.

Зуевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Сейчас ведомство назначило экологическую экспертизу и устанавливает все обстоятельства. Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

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