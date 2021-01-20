Ночью с 20 на 21 января с девяти кировских улиц вывезут снег

Снежная масса исчезнет с девяти дорожных участков города. Фото: admkirov.ru
Кировская горадминистрация опубликовала график вывоза снега на ночь с 20 на 21 января. Работы будут проводить на девяти участках.
Так, нынешней ночью снег вывезут со следующих улиц:
- ул. Профсоюзная;
- Октябрьский проспект от ул. Профсоюзной до ул. Воровского;
- ул. Герцена от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда;
- ул. Розы Люксембург;
- ул. Павла Корчагина;
- ул. Пионерская;
- ул. Спасская от ул. Свободы до ул. Ленина;
- ул. Спасская от ул. Казанской до ул. Горбачева;
- пр. Строителей от ул. Космонавта Волкова до ул. Воровского.
Кировчан просят не оставлять свои автомобили на обочинах дорог, с которых будут вывозить снег. Машины, препятствующие работам, будут перемещать с места стоянки.