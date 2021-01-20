Ночью с 20 на 21 января с девяти кировских улиц вывезут снег

Снежная масса исчезнет с девяти дорожных участков города. Фото: admkirov.ru

Кировская горадминистрация опубликовала график вывоза снега на ночь с 20 на 21 января. Работы будут проводить на девяти участках.

Так, нынешней ночью снег вывезут со следующих улиц:

- ул. Профсоюзная;

- Октябрьский проспект от ул. Профсоюзной до ул. Воровского;

- ул. Герцена от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда;

- ул. Розы Люксембург;

- ул. Павла Корчагина;

- ул. Пионерская;

- ул. Спасская от ул. Свободы до ул. Ленина;

- ул. Спасская от ул. Казанской до ул. Горбачева;

- пр. Строителей от ул. Космонавта Волкова до ул. Воровского.

Кировчан просят не оставлять свои автомобили на обочинах дорог, с которых будут вывозить снег. Машины, препятствующие работам, будут перемещать с места стоянки.