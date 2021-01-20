В Мурашах женщина лишилась свободы из-за неуплаты алиментов на сына

Приговором за неуплату алиментов стали полгода лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурашах 33-летнюю женщину осудили за неуплату алиментов. Накопленный ею за полгода долг превысил сумму в 50 тысяч рублей. Информацию сообщает областная прокуратура.

Как выяснилось, женщина категорически не желала выплачивать алименты на своего 13-летнего сына. С января по июнь 2020 года она уклонялась от этой обязанности. Сумма долга за этот период превысила 50 тысяч рублей. Как известно, ранее, в декабре 2019 года, ее уже судили за аналогичный проступок. Общая сумма задолженности по алиментам составляет более 700 тысяч рублей.

Нерадивую мать признали виновной. Суд вынес приговор: полгода лишения свободы. Отбывать свой срок женщина будет в колонии-поселении.