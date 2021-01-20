В Кирове объявили конкурс на должность гендиректора фонда капремонта

Заявки на участие в конкурсе можно подать до конца февраля. Фото: pixabay.com

Кировский фонд капремонта ищет нового гендиректора. Объявление о конкурсе на должность появилось на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ. Заявки принимаются с 20 января по 18 февраля 2021 года.

Квалификационный экзамен планируют провести 19 марта 2021 года. Для желающих попробовать занять должность разместили конкурсную документацию и список требований к кандидатам. Посмотреть его можно здесь.

Напомним, гендиректора в кировском фонде капитального ремонта не существует уже почти год. Последний директор, Михаил Кузьмин, ушел с должности 28 февраля 2020 года. Временно исполняющим его обязанности назначили Андрея Горячевского, который покинул свой пост 15 апреля 2020 года. Ныне пост врио гендиректора занимает Роман Димонт.