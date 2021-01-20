Машины кировчан, мешающие вывозу снега, будут перемещать

Убирать будут не только «подснежники», но и все мешающие работе техники машины. Фото: admkirov.ru

Автомобили кировчан, мешающие расчистке дорог от снега, будут убирать с улиц. С 25 января вступает в силу контракт, заключенный со специальной организацией. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Из-за стоящих на обочинах машин расчистить дорогу полноценно невозможно, к тому же это затрудняет вывоз снега. Речь в основном идет о «подснежниках», которые бросают на всю зиму, но есть и те, кто попросту оставляет на ночь свои автомобили, невзирая на запрет. Кроме того, стоит учитывать, что снег вывозят и в дневное время.

С улиц, где установлены знаки «Остановка» или «Стоянка запрещена», машины эвакуируются (при наличии знака «Работает эвакуатор»), а владельцам выдается штраф. Если же таких указателей нет, транспорт перемещают. Перед этим владельца пытаются найти при помощи сотрудников ГАИ, чтобы он самостоятельно убрал машину.

Кировчан вновь просят не оставлять автомобили на обочинах дорог - особенно на ночь.