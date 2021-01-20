Кировская мэрия отказалась предоставить земельный участок многодетной семье с ребенком-инвалидом

Бесплатный земельный участок семье с ребенком-инвалидом положен по закону. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове многодетной семье с ребенком-инвалидом отказались выдать положенный по закону земельный участок. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Так, отец ребенка подал в городскую администрацию заявление с просьбой предоставить семье земельный участок. Это право родители имеют по закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Семья из пяти человек состояла на учете в качестве нуждающихся в жилье почти четыре года - с 2017 года. Однако мэрия отказала, заявив, что участок земли, на которую претендовали кировчане, якобы выставлен на аукцион.

Прокуратура подала исковое заявление, которое поначалу отклонили. Помогла апелляция: судебная коллегия отменила первое решение и выдвинула новое. Теперь семья должна получить свой земельный участок, а надзорное ведомство контролирует решение этого вопроса.