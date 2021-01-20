Статистика по COVID-19 в Кировской области: на домашнем лечении остаются более 11 тысяч бессимптомных заболевших

За сутки врачи выявили более двухсот новых заболевших коронавирусом кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 20 января.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 211 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 1179 человек. Умерших от инфекции за последние сутки нет.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3508 жителей области, у 3087 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2848 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 421 кировчанина диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 120 пациентов с коронавирусом, 17 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходят лечение 11221 пациент.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4764 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошли 602 жителя региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1646 раз.