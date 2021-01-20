Малоимущим и бездомным кировчанам помогает «Автобус милосердия»

Работу автомобиля обеспечивают волонтеры Службы милосердия. Фото: спасскийсобор.рф

На кировских улицах можно увидеть автомобиль для помощи малоимущим. Проект запустили и обеспечивают волонтеры Службы милосердия, работающей при Спасском соборе. Об этом сообщила пресс-служба храма.

На транспорте планируется развозить горячую еду, теплую одежду и средства гигиены для малоимущих и бездомных кировчан. Оказывать помощь планируют также медикаментами и консультациями. Автобус ездит по маршруту, на котором собирается больше всего бездомных, удаленному от центра города.

Службе милосердия необходимы волонтеры для раздачи горячих обедов по будням в период с 12.00 до 15.30. Если вы хотите внести свой вклад, узнать подробности можно по телефону 26-58-70.