В Кирове задержаны двое злоумышленников, сбывающих поддельные денежные купюры. Преступниками оказались сожители - 31-летний мужчина и 33-летняя женщина. Информацию сообщает областное УМВД.В ноябре-декабре 2020 года в Кирове зафиксировали несколько фактов сбыта фальшивых денег. Поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей находились в торговых точках и у курьеров сетей общепита. Окончательно факт подделки подтвердила экспертиза. И тогда полиция стала искать преступников.Злоумышленников разыскали - ими оказались жители областного центра. Кировчане, будучи сожителями, работали в паре. После задержания они сознались в 22 фактах сбыта фальшивых денег. На них завели уголовное дело.Полиция напоминает кировчанам о необходимости быть бдительными. Если вам кажется, что в руки вам попала фальшивая купюра, нужно:- не возвращать ее сбытчику;- вызвать полицию и не дать преступнику уйти до приезда правоохранителей;- как можно меньше трогать руками подделку - на ней могут остаться отпечатки пальцев злоумышленника;- не пытаться сбыть эту купюру кому-то еще!Торговым и иным точкам, где можно рассчитаться наличными, советуют купить специальный аппарат, который позволяет осмотреть купюры в ИФ- и УФ-спектре. Не помешают также камеры видеонаблюдения и тетрадь, в которую кассиры смогут записывать номера и время поступления всех наличных денег номиналом в пять тысяч рублей.