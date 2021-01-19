В Нолинске задержали местную жительницу по подозрению в истязании несовершеннолетнего. Женщина четыре месяца била свою маленькую дочь. Информацию сообщает областной Следком.Как установило следствие, истязание ребенка продолжалось с мая по август 2020 года. 40-летняя женщина регулярно била свою трехлетнюю дочь. Как только об этом стало известно, нерадивую мать задержали. Сейчас на нее заведено уголовное дело. Все обстоятельства, причины и условия совершенного преступления устанавливаются. Женщине грозит от трех до семи лет тюрьмы.Помимо Следкома, за дело взялось другое надзорное ведомство. Сейчас проводится проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ее результаты контролирует областная прокуратура.