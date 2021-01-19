В ближайшее время жители Кировской области смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги». По словам заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, функция будет активирована сразу после поступления в регион препарата для массовой иммунизации. Помимо этого, запись продолжится и по справочному номеру «122».- С сегодняшнего дня в тестовом режиме на Едином портале государственных и муниципальных услуг начал работу сервис с отображением всех пунктов вакцинации, - добавил Дмитрий Александрович.Напомним, что сейчас регион ожидает крупную партию вакцины «Спутник V» - 18 тысяч доз. Всего до 1 марта в область планируют поставить 55 тысяч доз. А прививочные пункты будут развернуты во всех медицинских организациях региона.