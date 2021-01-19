Кировчан приглашают полюбоваться на Меркурий! С Земли, конечно же. Паблик «Любительская метеорология в Кирове» сообщает, когда будет наиболее удачное время для наблюдения этой планеты. А наступит оно совсем скоро - через двенадцать часов.24 января в 04.48 Меркурий достигнет своей вечерней элонгации. Если коротко - в этот период планета будет располагаться выше всего над горизонтом, ярко светиться, и ее можно будет наблюдать весьма продолжительное время. Увидеть ее можно будет даже без телескопа, как большую звезду.Понаблюдать за планетой можно будет до начала февраля на вечернем небе, каждый день с 16.15 в течение часа. А если не успеется - не печальтесь: лучшее время для наблюдения Меркурия будет в мае и октябре 2021 года.