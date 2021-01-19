В Кировской области за минувший год добыли порядка 230 волков. Главным видом охоты по-прежнему остается загон с использованием флажков. Кроме того, используется способ призыва волчьим воем.Наибольшее количество особей добыли в:- Белохолуницком районе - 22 хищника;- Нагорском районе - 18;- Шабалинском районе - 14;- Юрьянском районе - 13;- Кильмезском районе - 12.По данным министерства лесного хозяйства Кировской области, в текущем году также продолжается охота на волков. В угодьях региона в первой половине января уже добыто 28 волков.