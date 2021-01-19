В Кирове осудили наркомана, попытавшегося избавиться от улик. Правда свое наказание он все равно получил. Информацию сообщает областная прокуратура.История произошла днем 14 июля 2020 года с 30-летним местным жителем, любителем запрещенных веществ. В тот день он купил у неустановленного лица наркотик и пошел забирать его. Закладка с запрещенным средством массой не менее 0,37 грамм обнаружилась возле дома №9б по улице Пристанской.Мужчина забрал свой «товар», и практически тут же встретился со стражами порядка. Перепуганный кировчанин не придумал ничего умнее, как проглотить сверток с наркотиками. На глазах у полицейских. Естественно, маневр без внимания не оставили, и мужчина оказался в больнице, где из него и достали искомый сверток - с помощью процедур, помогающих очистить организм от токсинов при отравлениях.В итоге кировчанина признали виновным в незаконном приобретении наркотиков. С учетом тяжести совершенного и наличия предыдущей судимости мужчина получил тюремный срок - четыре месяца колонии строгого режима.