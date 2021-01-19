В Кирово-Чепецке под колесами французского кроссовера пострадала 28-летняя девушка. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.Авария произошла в понедельник, 18 января, напротив дома №20 на улице Луначарского. По предварительной информации, 43-летняя женщина-водитель Renault Duster на регулируемом перекрестке при повороте налево совершила наезд на пешехода.- В результате аварии 28-летняя девушка получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ей не потребовалась.За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.