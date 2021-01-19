Прокуратура Первомайского района внесла два представления в адрес АО «Гордормостстрой» из-за некачественного содержания улично-дорожной сети в зимний период.В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в течение зимы травмы на улицах Первомайского района получили 135 кировчан. Кроме того, подрядчик не очищал сугробы вблизи пешеходных переходов и остановок.- Прокуратурой района в адрес АО «Гордормосстрой» внесено уже два комплексных представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе ведомства.Напомним, что в зимний период 2019/2020 прокуратурой Первомайского района было выявлено 40 нарушений при содержании тротуаров и дорог.