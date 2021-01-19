По кировским клубам прошлась полиция вместе с сотрудниками Роспотребнадзора и горадминистрации. В связи с ограничениями на деятельность ночных клубов и дискотек в городе регулярно проводят рейды. Информацию сообщает пресс-служба кировской мэрии.Последние проверки прошли в минувшие выходные. Так, работающий ночной клуб обнаружили на улице Ломоносова. Полиция составила протоколы осмотра, зафиксировала факт нарушения и взяла объяснения с руководства.За весь же период действия ограничений по коронавирусу в нашем регионе составлено более двух тысяч протоколов. На юрлица, незаконно проводящих развлекательные мероприятия в ночное время, заведено 37 административных материалов. Организациям грозят штрафы в размере до 200 тысяч рублей.