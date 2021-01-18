В Кирове подрядные организация в ежедневном режиме продолжат вывозить и убирать снег. По данным группы «Любительская Метеорология» в Кирове выпало 14.2 мм осадков. В ближайшие сутки снег вывезут с тринадцати городских улиц.В управлении дорожной и парковой инфраструктуры напоминают, что на улицах, где будет работать спецтехника, заранее устанавливаются временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и до поздней ночи. Кировчан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.График вывоза снега:- ул. Преображенская от Ленина до Октябрьского проспекта;- ул. Воровского от Ленина до Горького;- ул. Московская от Дерендяева до Солнечной;- путепровод по Воровского;- путепровод по Октябрьскому проспекту;- ул. Карла Маркса от Профсоюзной до Воровского;- ул. Ленина от Преображенской до Красноармейской;- ул. Спасская от Ленина до Казанской;- ул. Спасская от Октябрьского проспекта до Карла Либкнехта;- ул. Егоровская;- ул. Ульяновская;- ул. Чапаева от Воровского до Некрасова;- пр. Строителей от Риммы Юровской до Космонавта Владислава Волкова.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кирове побит 100-летний рекорд по количеству выпавшего снега. В течение двух суток город обильно засыпало осадками. В ночь с 17 на 18 января коммунальщики кинули на уборку снега все силы. Работало порядка 146 единиц спецтехники, а на полигоны было вывезено 10 тысяч кубометров снега.