В Кирове за ненадлежащее воспитание детей наказали 16 родителей. Как сообщает горадминистрация, по данной статье в качестве санкции следует предупреждение либо штраф - от 100 до 500 рублей.Всего на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 26 случаев: 17 в отношении взрослых и девять - в отношении подростков и детей. Так, на одного из несовершеннолетних составили протокол об административном нарушении - за потребление наркотиков либо психотропов без назначения врача. Комиссия приняла решение направить и протокол, и другие материалы по этому делу в суд.Подростку грозит штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, суд определит необходимость для несовершеннолетнего пройти диагностику и другие профилактические мероприятия.