В Кировской области разыскивают 47-летнего жителя Яранска, пропавшего без вести в минувшем году. В последний раз Руслана Осипова видели 25 декабря. С тех пор информации о его местонахождении нет.Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Руслану Николаевичу 47 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, кареглазый. На момент исчезновения мужчина был одет в черную зимнюю куртку, шапку и джинсы такого же цвета, ботинки. Добровольцы сообщают, что пропавший может находиться в любом городе нашей области.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Руслана Николаевича, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.