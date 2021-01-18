По сообщению областного УМВД, 58-летний мужчина вместе со своей 59-летней сожительницей вместе выпивали в одном из домов в поселке Белорецк. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой женщина схватила нож и пустила его в ход. Кто из них вызвал «скорую» - неизвестно. Однако полиция приехала по звонку медиков, которые забрали пострадавшего.Мужчину госпитализировали с ножевым ранением грудной клетки, а его сожительницу задержали. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. На женщину завели уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.