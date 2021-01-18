Кировская область переходит к массовой вакцинации жителей от COVID-19. В ближайшее время в регион поступит еще 18 тысяч доз «Спутник V». Всего до 1 марта в область планируют поставить 55 тысяч доз.Министр здравоохранения Андрей Черняев напомнил, что вакцинация проводится в два этапа. В настоящее время прививку первым компонентом поставили 4240 человек, вторым - 952.Записаться на прививку можно по номеру телефона - 122. Помимо этого, отрабатывается механизм регистрации на вакцинацию через Единый портал государственных услуг.