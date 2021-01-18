Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 18 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 217 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 212 человек. Кроме того, накануне от COVID-19 скончался еще один житель нашего региона - по данным федерального оперштаба. За минувшую неделю с 11 по 17 января от инфекции умерли девять человек. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 252 человека.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3627 жителей области, у 3187 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2997 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 440 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 116 пациентов с коронавирусом, 17 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 12894 пациента.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 2335 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 608 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1581 раз.