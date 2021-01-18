В Свечинском районе произошло тройное ДТП. В результате водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком. Информацию сообщает областная ГИБДД.Авария произошла 17 января в 13.25. По предварительным данным, на 443 км трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. Из-за столкновения на чужую полосу вылетел уже грузовик, где врезался в другую фурой - «ДАФ». В результате тройного ДТП водители обоих тяжеловозов не пострадали. Однако 34-летний мужчина, сидевший за рулем легковушки, к сожалению, не пережил столкновения.Всего за минувшие выходные дни, с 15 по 17 января, на кировских дорогах произошла 21 авария. В этих ДТП погибли двое человек и пострадали 26.