В пожаре в частном доме в Гнусино получили травмы трое человек. Сейчас они находятся в больнице. Информацию сообщает областное ГУ МЧС.Напомним, ранее мы писали о том, что 16 января в частном строящемся доме в деревне Гнусино произошел взрыв, ставший причиной пожара. Информация и видео с места происшествия попали на камеры наружного видеонаблюдения. В момент пожара в помещении находились люди.Как сообщает ГУ МЧС, инцидент произошел из-за утечки и последующего взрыва газовоздушной смеси. Известно, что помещения обогревали с помощью тепловой газовой пушки - скорее всего, именно она и стала причиной взрыва. В результате в комнате обгорело имущество, закоптились стены и потолок. К тому же взрывом из окон выбило три стеклопакета.Трое людей, находившихся в помещении, получили сильные ожоги, но, к счастью, выжили. Сейчас их госпитализировали. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.