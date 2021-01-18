В Кирове в ночь с 16 на 17 января сотрудники Госавтоинспеции задержали водителя Chevrolet Aveo. Активисты «Ночного патруля» сообщили, что мужчина находился за рулем автомобиля, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он представился майором полиции и показал соответствующие удостоверение.По информации активистов, водитель отказался от прохождения освидетельствования на месте, а также от медицинской экспертизы в наркодиспансере. В пресс-службе Госавтоинспеции сообщили, что в настоящее время проводится служебная проверка. В дальнейшем мужчину могут уволить из органов.