В Кирове загорелся частный строящийся дом. Возгорание произошло после взрыва - скорее всего, газа. Информация появилась в паблике «Злой Кировчанин».Инцидент произошел в деревне Гнусино вечером 16 января. Анонимный автор поста сообщил, что местом происшествия стал частный строящийся дом. Возгорание попало на камеры наружного видеонаблюдения. Взрывной волной из окон выбило стекла. На кадрах видно, как в помещении, охваченном огнем, мечутся люди.В комментариях сообщили, что те, кто находился в тот момент в помещении, получили ожоги, однако остались в живых. Официальных комментариев о пострадавших, а также о причинах пожара от ГУ МЧС по Кировской области пока не поступало.