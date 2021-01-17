Из Кировской области за минувший год в рамках экспорта вывезли 744 тысячи кубометров леса. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Отправка проходила под контролем ведомства.Так, лесопродукцию из нашего региона получили более 70 иностранных государств. По данным кировского Россельхознадзора, основными импортерами стали Китай, Азербайджан и Казахстан. При отправке леса соблюдались все карантинные фитосанитарные требования стран-импортеров. Эксперты оформили более 17 тысяч сертификатов, разрешающих вывоз продукции за пределы РФ.К слову, соседская Удмуртия отправила на экспорт в разы меньше леса. По данным ведомства, с территории республики за пределы страны поставили всего 145 тысяч кубометров продукции.