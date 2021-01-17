Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 17 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 222 новых случая заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 726 человек. Кроме того, накануне от COVID-19 скончался житель нашего региона - по данным федерального оперштаба. Общее количество умерших от инфекции составляет 251 человек.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3546 жителей области, у 3119 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2938 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 427 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 119 пациентов с коронавирусом, 17 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 12897 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4090 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошел 601 житель региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1739 раз.