В Кирове десятки домов останутся без света в понедельник. На 18 января по городу запланированы отключения электричества. Информацию сообщает АО «Горэлектросеть».Как всегда, время, которое горожанам придется провести без ресурса, варьируется в зависимости от района проживания. В большинстве своем время отключения электроэнергии будет не более двух часов. Однако не всем так повезет. К примеру, жители дома №102 по улице Воровского проведут без электричества целый день - с 8 до 16 часов. Советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.Полный список адресов, где отключат ресурс, можно посмотреть на картинке ниже.