В Кировской области утвердили план по капремонту автотрасс общего пользования. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он включает в себя строительство пешеходных переходов, замену остановок, установку барьеров, светофоров и дорожных знаков и уличного освещения.Так, в границах 10 населенных пунктов региона на обочинах дорог появятся световые опоры. Это поселки Лебяжье, Суна, Большевик (Сунской район), Кильмезь, Стрижи, деревни Малая Кильмезь, Чуваши, Теребиловка (Уржумский район) и село Бурмакино. Также освещение появится на подъезде к Малмыжу в пределах села Калинино. Общая протяженность новых сетей - 18,5 км. Кроме того, в этих населенных пунктах обещают сделать пешеходные тротуары.Ряд кировских автотрасс также планируют облагородить:- Киров - Малмыж - Вятские Поляны в Сунском, Нолинском, Куменском районах;- Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки - граница с Удмуртией;- Киров - Советск - Яранск.На этих дорогах заменят остановочные павильоны на антивандальные (порядка 15) и обустроят съезд к ним.Все работы планируют завершить до конца года. Сейчас ищется подрядчик, который и исполнит все вышеперечисленное.