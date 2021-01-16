В исправительных учреждениях Кировской области проходит конкурс «Снежное совершенство». В пресс-службе УФСИН сообщили, что в текущем году территории колоний украсили 70 фигурами из снега и люда. Так, например, в ИК-6 появился двухметровый бык, а ИК-29 отличилась полутораметровой снежной надписью «С Новым Годом 2021!».Некоторые отряды отошли от новогодней тематики и отдали свое предпочтение героям мультфильмов и сказок. Так, в ИК-6 напротив столовой появился Емеля на печи и пруд с Русалочкой. Не забыли осужденные создать фигуры Деда Мороза и Снегурочки.Впрочем, какая фигура оказалась лучшей, еще предстоит выяснить жюри. Итоги конкурса «Снежное совершенство» будут подведены среди всех исправительных учреждений в конце зимы.